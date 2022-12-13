Kocaeli'nde bariyer, otomobilin önünden girip arkasından çıktı: 3 yaralı

Kocaeli'nde, TEM yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerin altında kaldı. Bariyer demirinin aracın önünden girip, arkasından çıktığı kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 17:13
Kocaeli'nde bariyer, otomobilin önünden girip arkasından çıktı: 3 yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Tepetarla Dinlenme Tesisleri girişinde ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak çarptığı bariyerin altında kaldı.

Bariyer demirinin aracın önünden girip, arkasından çıktığı kazada 3 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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