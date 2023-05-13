Kocaeli'nde 'makas'ın sonu feci oldu! Ağaca çarpan araç ikiye bölündü, sürücü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde makas atarak ilerlediği ileri sürülen otomobil, ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 23:04
Kocaeli'nde 'makas'ın sonu feci oldu! Ağaca çarpan araç ikiye bölündü, sürücü ağır yaralandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. D-130 kara yolu Atatürk Bulvarı'nın Yalova istikametinde makas atarak ilerlediği öne sürülen F.E. idaresindeki 41 AFR 384 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak ikiye ayrıldı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın ön kısmı yaya üst geçidine, arka kısmı ise ilçe belediye binasının merdivenlerine çarparak durabildi. Kazada sürücü F.E. yaralandı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

evredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.


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