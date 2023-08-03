Kolon kesmeye takipsizlik: Dosyanın üstü örtülüyor

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:40

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da en büyük can kaybı, Tutar Sitesi C blokta yaşandı. 63 kişinin yaşamını yitirdiği blokun ikizi olan B blok da dahil diğer üç blok ise hasar görmedi. Çökme sonrası molozlar kısa süre sonra kaldırırken enkazın üzerine de toprak döküldü.

Yıkılan blokun zemin katını satın alan kişilerin Ocak 2020’de, kozmetik dükkânı için statiği bozacak boyutta tadilat yaptırdığı öne sürülürken savcılık kolon, kiriş kesme iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Davanın avukatlarından ve aynı zamanda yıkılan blokta akrabalarını kaybeden Av. Mehtap Akyüz Özcan, yaşananları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Özcan, iddianamenin yalnızca bir inşaat mühendisinin sorumlu tutularak hazırlanmasına ve takipsizlik kararına tepki gösterdi.

Tadilatı yaptıran kişilerin ifadeye bile çağrılmadığına dikkat çeken Av. Özcan, “Savcı ile defalarca konuştum. Bazı şüphelilerin ifadelerinin alınması talep edildiyse de taleplerimiz yerine getirilmedi. Neden etkin soruşturma yapılmadı? Neden bu kadar ciddi iddialar araştırılmadı, şüpheli sekiz kişi hakkında neden takipsizlik kararı verildi” sözleriyle tüm şüphelilerin yargılanması çağrısında bulundu.

‘PEŞİNE DÜŞMEYİN DIYORLAR’

Binada kardeşini ve yeğenlerini kaybeden Yüksel Özdoğru ise “Tadilat süreci apartman sakinlerinden bile gizlendi. Birçok somut delil ortadayken görünmeyen bir el adeta dosyanın üstünü örtmeye, birçok şüpheliyi saklamaya, korumaya çalışıyor. Birçok yerden dolaylı olarak bu davanın peşine düşmeyin uyarısı alıyoruz. Bedeli ne olursa olsun, yakınlarımızı yitirdiğimiz yerden adaleti diriltmeye kararlıyız” dedi.

‘EVRAKLAR ORTADAN KALDIRILDI’



Binada eşi ve oğlunu kaybeden Cumhur Üzer ise tadilat sürecindeki apartman toplantılarında bu konunun konuşulduğunu ve gerilime neden olduğunu, ancak sonuç alınamadığını belirtti. Üzer ayrıca eşinin o dönem kendisine şu sözleri aktardığını söyledi:

“Toplantıda da konuşulan tadilat konusu sonrası diğer dairelerdeki kadınlarla belediyeye giderek başvuruda bulunduk, konuya ilişkin inceleme yapılmasını istedik. Gittiğimizde daire sahibi B.B. de oradaydı. Gayet rahattı. Bize ‘istediğiniz her yere şikâyet edebilirsiniz, sonuç değişmeyecek’ dedi. Sonuç da alamadık.”

Öte yandan söz konusu bölüme yönelik Çukurova Belediyesi’nden o dönem basit tadilat izni alınırken sonraki daire sahipleri tarafından alınan banka ekspertizi raporunda ise “geri dönüşü çok yüksek maliyetli tadilat yapıldığı” ifadeleri kullanıldı. Kolon ve kiriş kesme işlemine ilişkin belediye tarafından herhangi bir suç duyurusu olmadığı belirtilirken apartman sakinleri ise konuya ilişkin evrakların deprem sonrasında ortadan kaldırıldığını iddia etti.