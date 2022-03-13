Konya'daki Afgan cinayetinde 2 tutuklama

13 Mart 2022 Pazar, 14:03

Olay, 10 Mart'ta saat 22.30 sıralarında Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Fayzullah Fadayi'yi evinde kanlar içinde bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Fadayi'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Harekete geçen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Navid H. ve Aziz A. olduğunu tespit etti.

BORÇ NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞLER

Isparta'ya kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinde borç nedeniyle Fadayi'yi öldürdüklerini itiraf eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.