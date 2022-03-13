Konya'daki Afgan cinayetinde 2 tutuklama
Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi'yi (35) Konya'daki evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan aynı ülke vatandaşı Navid H. ve Aziz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 10 Mart'ta saat 22.30 sıralarında Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Fayzullah Fadayi'yi evinde kanlar içinde bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Fadayi'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Harekete geçen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Navid H. ve Aziz A. olduğunu tespit etti.
BORÇ NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞLER
Isparta'ya kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinde borç nedeniyle Fadayi'yi öldürdüklerini itiraf eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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