Kötü şartlarda kedi besleyen şahsa 41 bin lira ceza!
Isparta'da bir apartmanın bodrum katında kötü şartlarda 19 kedi besleyen yöneticiye 41 bin 800 lira ceza kesildi.
Isparta Modernevler Mahallesi 3102 Sokak'taki bir apartmanda oturan yurttaşlar, aşırı koku geldiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye ulaşan polis ekipleri, apartman yöneticisi H.Y.'nin bodrum kattaki 30 metrekarelik alanda 19 kediyi kötü şartlarda beslediğini tespit etti.
Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimlerin yaptığı incelemede, kedilerin çiplerinin bulunmadığı ve apartman yöneticisinin sahte dijital kimliklendirme belgesi oluşturduğunu belirledi.
Ekipler, H.Y.'ye, kedilerin dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına alınmaması nedeniyle 22 bin 800 lira, hayvanların bakımıyla ilgili şartlara uyulmaması nedeniyle de 19 bin lira ceza kesti.
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