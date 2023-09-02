Kucaklarındaki çocuklarla kaçak olarak Yunanistan'a geçerken yakalandılar

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan lastik bot içerisinde çok sayıda küçük çocuk bulunması dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 07:33
Kucaklarındaki çocuklarla kaçak olarak Yunanistan'a geçerken yakalandılar
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ağustos saat 02.55’te, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulurken içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan lastik bot içerisinde çok sayıda küçük çocuk bulunması dikkat çekti.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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