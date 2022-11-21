Küçükçekmece'de farklı türde onlarca hayvana ait post ele geçirildi
Küçükçekmece'de bir işyerine düzenlenen operasyonda çeşitli hayvan türüne ait post ve deri ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İstanbul Küçükçekmece'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işyerinde, Türkiye'ye yasadışı yollarla getirilen çeşitli hayvan türlerine ait farklı boylarda süs eşyası olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, işyerine operasyon düzenleyerek 1 şüpheliyi yakaladı.
İşyerinde yapılan aramada; 18 adet flamingo, kınalı keklik, beyaz gelincik, timsah, Vervet Maymunu, dağ keçisi, kızıl geyik, sansar, kızıl akbaba, tavuskuşu tahniti, 343 adet aslan, timsah, leopar, zebra, boz ayı, tilki, rakun, ceylan, kızıl geyik, kurt, vaşak, yaban koyunu postu, 175 vaşak ve rakun kuyruğu, 28 piton yılanı derisinden yapılan çanta, 20 domuz dişi, 90 çeşitli hayvan türlerine ait süs eşyaları ele geçirildi.
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