Kumar oynarken yakalanan 41 kişiye 74 bin lira ceza

08 Kasım 2022 Salı, 11:57

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen polis, 41 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

TOPLAM 74 BİN 579 LİRA CEZA

Kimlikleri tespit edilen 41 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan toplam 74 bin 579 lira ceza uygulandı. Yapılan aramada da çok sayıda tombala kartı bulundu.

M.D. adlı kişiye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı.