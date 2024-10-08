'Kumarhane' olarak kullanılan çiftlik evine operasyon: 2 kişi yakalandı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:33

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:35

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu E.A. ve B.A'nın Haymana'daki bir çiftlik evini kumarhane olarak kullandıkları bilgisine ulaştı.

2 GÖZALTI

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 100 mermi, ses tabancası, yivsiz av tüfeği ve tombala diye tabir edilen kumar makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler E.A. ve B.A'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.