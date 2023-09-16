Kütahya'da feci kaza... Araç hurda yığınına döndü

Kütahya’da seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:21
Kütahya'da feci kaza... Araç hurda yığınına döndü
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Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 35. kilometresinde meydana gelen olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Hurda yığınına dönen araçtan yaralı olarak kurtulan 3 kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


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