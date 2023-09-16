Kütahya'da feci kaza... Araç hurda yığınına döndü
Kütahya’da seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 35. kilometresinde meydana gelen olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Hurda yığınına dönen araçtan yaralı olarak kurtulan 3 kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.
Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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