Mahalleyi 'koku' sardı, halk isyanda: Yetkililer sessiz!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:37

Güncelleme: 25.09.2023 - 14:38

Akdeniz ilçesinde fabrika atıklarının kanala bırakılmasından dolayı Sarıibrahimli Mahallesi sakinleri başvurmadıkları kapı bırakmadı. Kanalın yüzeyinde katı tabaka oluşturan atıklar, etrafa yaydığı kötü kokudan dolayı başta Sarıibrahimli olmak üzere kanalın geçtiği civar mahalleleri yaşanmaz hale getirdi.

Yeşil Sol Parti Mersin İl ve Akdeniz ilçe örgütü, Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Av. Ali Bozan ve Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri mahalleliyle halk toplantısında buluşarak, bölge halkının şikayetlerini dinledi, sorunu yerinde inceledi.

BOZAN: SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ!

Mahalleliyi dinledikten sonra açıklama yapan Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, mahallede fabrika atıklarından dolayı yaşanan koku sorununun yaşamı çekilmez hale getirdiği vurgusunu yaptı.

“Gördüğümüz tek şey şu: Yetkililerin tamamı topu birbirine atıyor” diyen Milletvekili Bozan, Akdeniz Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Valiliğe bu sorunu çözme noktasında çağrı yaptı.

Bozan, “Burada birkaç fabrika daha fazla kazanacak diye, kesinlikle burada yaşayan insanların hayatlarını çekilmez hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Burada yaşayan insanların aslında yaşam Hakkı tehdit ediliyor. Sizlerin vekili olarak hem Mersin’de hem de Meclis boyutuyla bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerekirse az önce bahsettiğim kurumların hepsine teker teker gideceğiz. Diyeceğiz ki; ‘Gelin burada siz yaşayabiliyor musunuz?’ Eğer siz burada bu kokudan durabiliyorsanız, o zaman tamam bizim buradaki yurttaşlarımız da yaşayabilir. Ama eminim ki buraya geldiklerinde o kokudan tek bir saat dahi duramayacaklar, kokudan kaçıp gidecekler” dedi.

ÇAĞLAR: SORUNU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDIK

HDP’li Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Özgür Çağlar, Meclis üyeleri olarak bölgedeki sorunu kent ve Belediye Meclisi’nin gündemine taşıdıklarını ancak çözüm olacak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Belediye Meclisi’nde iki kez gündeme getirdiklerini ifade eden Çağlar, ancak Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın kendi ilçe sınırları arasında kalan bir mahallenin yaşadığı bu problemi Aves fabrikasında gerçekleştirdiği ziyarette bir cümleyle dahi gündeme getirmediğini dile getirdi.

MAHALLELİ ÇARE ARIYOR

Mahalleli toplantıda, fabrikaların kanala bıraktığı atıklardan dolayı yaşamlarının çekilmez hale geldiğini belirtti.

Kanaldaki balıkların da tükendiğini söyleyen mahalleli, derdine çare istedi.