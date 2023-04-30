MAK Araştırma Başkanı Kulat canlı yayında değerlendirdi: Bize gelen veriler seçimin birinci turda biteceğini söylüyor
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 14 gün kaldı. Kamuoyu, anket çalışmalarını merakla takip ederken MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kulat sahadaki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bizim elimizdeki şu anki veriler, seçimin çok büyük bir ihtimalle ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitmesini muhtemel gösteriyor" dedi.
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmek için gün sayıyor. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanabileceğini söyledi.
Halk TV canlı yayınına katılan Kulat'ın açıklamaları özetle şöyle:
Bizim sahada gördüğümüz Sayın Muharrem İnce'ye yönelik il başta gördüğümüz o ilgi ve alakanın çok ciddi şekilde aşağıya indiği kanaatindeyiz. Elimizdeki veriler bunu bize gösteriyor. Aşağıya doğru bir iniş trendi gözüküyor.
Son olarak bir detay söyleyeyim; Sinan Oğan'da farklı bir durum oluşmaya başladı. Sinan Oğan hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden, İYİ Parti'den ama ağırlıklı olarak oy almaya başladı.
Elimizdeki şu anki veriler, seçimin çok büyük bir ihtimalle ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitmesini muhtemel gösteriyor. Eğer Muharrem İnce ve Sinan Oğan ikilisinin oy oranı yüzde 5'in üstüne çıkarsa seçimin ikinci tura kalma ihtimali doğar. Elimizdeki veriler toplam oyların yüzde 5'in altında kalacağı yönünde.
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