Manisa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:46
Manisa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Karabörklü Mahallesi Dingiller Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 45 HB 3568 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkan Ö.A. yönetimindeki 45 AGA 482 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 45 HB 3568 plakalı araç sürücüsü F.A. ile yolcu konumunda bulunan G.A. ve 45 AGA 482 plakalı otomobil sürücüsü Ö.A. ile yolcular Ö.A., M.A., F.N.A. ile A.E. yaralandı. Yaralılardan G.A.’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslar ile çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise çevre güvenliğini alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

 


Manisa trafik kazası

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