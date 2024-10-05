Mardin’de 'arazi' anlaşmazlığı: 3 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mardin’de 'arazi' anlaşmazlığı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:20

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Tarlacık Mahallesi’nde iki aile arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi.

Aileler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #mardin

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