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Mardin’de bir kişinin öldüğü kavganın dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:05
Mardin’de bir kişinin öldüğü kavganın dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Olay, 23 Mayıs Salı günü Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. K. ve A. aileleri, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada 4’ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Fikret A., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay sonrası kavgaya ait pes dedirten yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çıkan görüntüde tarafların birbirine silah, taş ve sopalarla saldırdığı, yaralanan 3 kişinin de yerde yattığı görülürken, bir kişinin elinde ise silah bulunduğu görülüyor.


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