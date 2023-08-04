Mardin'de feci kaza: 6 kişi yaralandı!
Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında FD QL 108 yabancı plakalı otomobil ile 38 BK 437 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'CHP'de taraflar 'evet' derse...'
- Yeni genelkurmay başkanı belli oldu!
- Enflasyon sonrası Şimşek’ten ilk açıklama
- Kedisi ölen kadın veterineri darbetti!
- Ben ajanım, ben hainim, ben katilin maaşlısıyım öyle mi?
- Hekimlikte 'hava parası' dönemi
- Adliyede karşı karşıya geldiler!
- 'Bedeli ne olursa olsun...'
- 'İktidarın İmralı silahını elinden aldım'
- Özel'den 'adaylık' açıklaması