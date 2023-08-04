Mardin'de feci kaza: 6 kişi yaralandı!

Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:45
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında FD QL 108 yabancı plakalı otomobil ile 38 BK 437 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


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