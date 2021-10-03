Mardin'de tilkiler yiyecek aramak için kent merkezine indi

03 Ekim 2021 Pazar, 10:21

Mardin'de yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilkiler, DHA muhabiri Selim Kaya tarafından görüntülendi. Ayı, yabani domuz ve tilki gibi hayvanların sık sık ormandan merkeze inmesi ile ilgili konuşan Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç "Yaşam alanlarının tarım alanlarına dönüşmesinden dolayı yiyecek bulamadıklarından, sık sık şehir çöplüklerine, arka sokaklara veya kenar semtlere girebiliyorlar" dedi.

YABANİ HAYVANLAR SIK SIK MERKEZE İNİYOR

Mardin'de kent merkezindeki ara sokaklarda yiyecek arayan tilkiler, DHA muhabirini kamerasına takıldı. Ayı, yabani domuz ve tilki gibi hayvanların sık sık ormandan merkeze inip yiyecek araması ile ilgili konuşan D.Ü. Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç "Yabani hayvanları, insana bağımlı hale getirirsek, bunlar doğada avlanmayı bırakır ve bu yavrular için tehlike arz eder. Aynı zamanda çift yönlü bir tehlike söz konusu, yabani hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara bulaşabilecek hastalıklar olabilir" dedi. Kılıç, Türkiye'nin çok iyi bir biyoçeşitliliğe sahip ülkelerden biri olmasına rağmen son dönemlerde tarım arazilerine yer açmak adına yaban hayvanların yaşam alanlarının daraldığını ve bu nedenle ayı, yabani domuz ve tilki gibi memeli hayvanların kent merkezlerine kadar indiğini söyledi.

'SOYLARI TÜKENEBİLİR'

Memeli hayvanların insanlar tarafından beslenmesi halinde bunların yabani özelliklerini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabileceğini belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Maalesef, bu olay türler için sıkıntının olduğunu gösteriyor. Çünkü habitatlarında daralmalar var. İnsanların yapabileceği şey; bunların yaşam alanlarına müdahale etmemesi, ama maalesef bu konuda geç kaldık sayılır. Şehirlere gelen bu türleri mümkünse yiyeceğe, insanlara alıştırmamak gerekiyor.

Yabani özelliklerinin kaybolmaması bu duruma bağlıdır. İnsanlar, beslemeye çalışırlarsa, bağımlı olacakları için tabiatta yiyecek aramayı bırakırlar. Bu yavruları için büyük bir risktir. Aynı zamanda insanlara da tehlikesi var; bunu iki şekilde belirtebiliriz. Birincisi bunlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar olabilir. Aynı zamanda insanlardan bu yaban hayvanlarına bulaşabilecek hastalıklar da olabilir. Bu iki yönlü zararı düşünecek olursak, insanların bunları yiyeceğe alıştırmaması lazım. İnsanlar eğer bunlara yiyecek vermek istiyorsa uzak yerlere gidip bırakabilirler. Niye? Çünkü bu hayvanların yabani özelliklerini kaybetmelerini istemiyoruz. Bunları korumak, hastalıklardan ve diğer sorunlardan korumak istiyorsak, yabani özelliklerini teşvik etmek üzere bunlardan uzak duracağız."