Marmaris’te işyerine silahlı saldırı: 2 yaralı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir işyerine gelen şahıs elindeki silahla dört el ateş ederek, iki kişiyi ayaklarından vurdu. Saldırgan olay sonrası kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tepe Mahallesi 33. Sokak'ta öğlen saatlerinde deniz malzemeleri satan bir işyerine gelen kimliği belirsiz şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulunarak, dört el ateş etti.
2 KİŞİ YARALANDI
Silahtan çıkan kurşunlar işyeri sahibi Ç.Y. ve o sırada müşteri olarak bulunan R.K.’nin ayaklarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olaydan sonra kaçan saldırganı bulmak için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı arama başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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