Masada yemek beklerken dehşeti yaşadılar: Saniyelerle kurtuldular...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir kebapçıya ait kaldırımdaki masalara, ardından da park halindeki araçlara çarptı. Masalardan birinde oturup yemek bekleyen 2 kişinin aracı son anda fark edip kaçarak kurtulduğu anlar, kameraya yansıdı.

DHA
28 Ekim 2022 Cuma, 12:10
Masada yemek beklerken dehşeti yaşadılar: Saniyelerle kurtuldular...
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Feci kaza, 28 Ekim Cumartesi saat 00.30 sıralarında Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir kebapçının önünde, kaldırımdaki masalara, ardından da yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durdu.

SON ANDA FARK ETTİLER

Bu sırada, masalardan birinde oturup yemek bekleyen 2 kişi, aracı son anda fark edip kaçtı. Ölümden dönen 2 arkadaş, kaza sırasında savrulan parçalar nedeniyle hafif yaralandı. Hafif ticari araçtaki 4 kişiden 2’si yaralanırken, 2 kişi ise kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 


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