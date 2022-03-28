Mayın tehlikesi sürüyor: Karadeniz'deki avcılık yasağı, fiyatlara yansıyacak
Bakanlık kararıyla, İstanbul Boğazı'nda yaşanan mayın alarmı sonrası Karadeniz’de balık avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştu. Söz konusu yasağın fiyatlara etki edeceğini söyleyen Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, "Marmara ve Ege Denizi’nden çiftlik balıklarını tezgahlarımıza bulunduracağız. Maalesef bu da fiyatlara yansıyacak. Hayat zorlaşacak" dedi.
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bir mayının tespit edilmesi sonrasında Karadeniz kıyılarında balık tutmak yasaklanmıştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur" denilmişti.
Balıkçılarımız ve halkımızın dikkatine… pic.twitter.com/5ERLa91aYt— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) March 26, 2022
YASAK, FİYATLARA YANSIYACAK
Mayın alarmı sürerken; bu kararın fiyatlara yansıyacağını belirten Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, "Bugünden itibaren fiyatlarda değişiklik illa ki gerçekleşecek. Zaten savaş sebebiyle fiyatlar bir hayli zorlaşmıştı. Ama bizler yine de idare etmeye çalışıyorduk. Şimdi Karadeniz’deki bu yeni gelişmeler dolayısıyla fiyatlarda artış olacak. Çünkü balıkları başka yerlerden temin etmeye çalışacağız. Marmara ve Ege Denizi’nden çiftlik balıklarını tezgahlarımıza bulunduracağız. Maalesef bu da fiyatlara yansıyacak" dedi.
"Burada denize çıkamayan Ege’ye ve Marmara Denizi'ne hücum edecek" sözlerini kullanan Kılıç, "Orada da ne kadar yapabilecekler belli değil. Yani çok zorlaşacak, hayat zorlaşacak. İnşallah bu sorun çabuk halledilir. Şu anda tezgahlarda çok aşırı bir değişiklik yok. Fark muhakkak olacak ama abartılı olacağını düşünmüyorum. Sebze ve meyveye oranla yine en ucuz en doğal yemek balık" diye konuştu.
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