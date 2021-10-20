Mayısta ekilip ekimde toplanıyor: 40 kilogramlık dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

20 Ekim 2021 Çarşamba, 16:24

Göksun ilçesine bağlı Hacımirza Mahallesi’nde yetiştirilen ve satışa sunulan 40 kilogramlık lahanalar yoğun ilgi görüyor.



Lezzeti ve iriliğiyle ilgi çeken lahananın üreticisi Hayati Elbistan, “Lahanaları mayıs ayında ekip ekim ayında satışa sunuyoruz. Herhangi bir ilaç ya da katkı maddesi yok. Doğal olarak yetiştiriyoruz. Sadece hayvan gübresi kullanıyoruz" dedi.

"40 KİLOYU BULUYOR"

Elbistan, "Tüketici bunu bildiği için bizim lahanaları tercih ediyor. Lahanalar 25 kilodan 40 kiloyu buluyor. Bu yüzden lahanalar büyük ilgi görüyor. Kahramanmaraş, Gaziantep illeri başta olmak üzere yakın çevre ilçelerde satışlarını yapmaktayız" diye konuştu.

