MEB'den 'masal kitabı' açıklaması

Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:20

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:23

Kültür Bakanlığı onayıyla yayınlandığı öne sürülen ‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli çocuk kitabında yer alan ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada gösterilen tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabının denetim ve onay sürecinin Bakanlıkla bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

'BAKANLIK DENETİMİ ALANINDA DEĞİL'

Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabı üzerinden Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir; 'hikâye kitabı' kategorisindedir. Hikâye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."