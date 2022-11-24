Mersin'de ev ve işyerlerini su bastı
Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bahçeler zarar gördü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış Mersin'in Silifke ilçesinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve saatte metre kareye 38 kilogram yağışın düştüğü ilçede cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Sağanak nedeniyle Atatürk evi ve çevresi tamamen yağmur suyu ile dolarken, Taşucu mahallesinde birçok işyeri çamurlu suyun altında kaldı.
Dolu nedeniyle Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki limon ve çilek bahçelerinde de zarar oluştu.
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın Bahçeli’nin sevmediği arkadaşı
- Uzun süredir bekleniyordu... Ve düzenleme geldi!
- 'Yarın talimat gelsin...'
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- AP'den Erdoğan ve Esad iddiası
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- 'Atamada liyakat unutuldu'
- Merkez faiz kararını açıkladı
- Ronaldo'ya dev transfer teklifi!
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!