Mersin'de ev ve işyerlerini su bastı

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bahçeler zarar gördü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

İHA
24 Kasım 2022 Perşembe, 14:31
Mersin'de ev ve işyerlerini su bastı
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Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış Mersin'in Silifke ilçesinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve saatte metre kareye 38 kilogram yağışın düştüğü ilçede cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle Atatürk evi ve çevresi tamamen yağmur suyu ile dolarken, Taşucu mahallesinde birçok işyeri çamurlu suyun altında kaldı.

Dolu nedeniyle Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki limon ve çilek bahçelerinde de zarar oluştu.



Mersin Silifke sağanak işyeri

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