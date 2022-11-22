Şiddetli yağış hayatı felç etti... Esenyurt'u su bastı
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Suyun içinde kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.
Gece saat 23.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokak'ta araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı.
Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması başlatıldı.
OTOMOBİLDE, ÇEKİCİ İLE GİTTİ
Yoldaki suyun içerisinde otomobili ile mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı ile kurtarıldı. Sadece ayaklarının ıslandığını anlatan Mustafa Cin, çekicinin üzerindeki otomobilinden inmedi.
Cin, çekicideki otomobille sokaktan ayrıldı. Mustafa Cin, "Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti.
Burada bekledik, çekici çağırdık, şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok. Allah başka keder vermesin, dert vermesin" dedi.
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