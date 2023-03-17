Mersin'de sokak ortasında 'tekmeli yumruklu' yol kavgası
Mersin'de iki sürücü arasındaki park tartışması kavgaya döndü. Çevredeki vatandaşların ayırdığı tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde iddiaya göre, cadde üzerinde seyreden iki araç sürücüsü arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.
Araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı.
Tarafların birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı kavga çevredekiler ve esnafın araya girmesi ile son buldu.
Kavga eden araç sürücüler daha sonra caddeden uzaklaştı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı