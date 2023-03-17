Mersin'de sokak ortasında 'tekmeli yumruklu' yol kavgası

Mersin'de iki sürücü arasındaki park tartışması kavgaya döndü. Çevredeki vatandaşların ayırdığı tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:06
Mersin'de sokak ortasında 'tekmeli yumruklu' yol kavgası
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Mersin'in Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde iddiaya göre, cadde üzerinde seyreden iki araç sürücüsü arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.

Araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı.

Tarafların birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı kavga çevredekiler ve esnafın araya girmesi ile son buldu.

Kavga eden araç sürücüler daha sonra caddeden uzaklaştı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.


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