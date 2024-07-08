Metal parçaları arasında saklanıyorlardı: Yakalandılar!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis, metal imalathanesinde saklanan 10 kaçak göçmeni yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir metal imalathanesinde, kaçak göçmen çalıştırıldığı ihbarı üzerine işyerine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, metal parçalarının arasında ve yatak altında saklanan Suriye uyruklu 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.
Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, işyeri ile ilgili işlem başlatıldı.
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