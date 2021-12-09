Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına, batı illerinde ise kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ege'de güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtınanın olacağı uyarısı yapıldı.
Yarın beklenen sağanağın Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in güneyinde çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı belirtildi.
Açıklamada, fırtına, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette ilk teklifler belli oldu
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia
- Hekimi boğazından yaralayan sanığın cezasında indirim
- Süleyman Soylu'ya çok sert kara para tepkisi
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- Görevden alınan Melih Gökçek, Özgür Özel'i hedef aldı