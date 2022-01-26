Metro seferleri hakkında yeni karar

Metro İstanbul, şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin uzatıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 20:14
Metro seferleri hakkında yeni karar
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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı trafikteki yurttaşlara zor anlar yaşatıyor. Yurttaşların metrolara akın etmesiyle birlikte, metrolarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. 

HATLAR BELLİ OLDU

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle: 

"Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir.


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