MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması

20 Şubat 2022 Pazar, 18:44

Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti. Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel’in de katıldığı toplantıya MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın konuşması damga vurdu.

Kocaeli Gazetesinden Serhat Güneş'in haberine göre; Türk milletinin Milliyetçi Hareket Partisine güvendiğini ifade eden Sancaklı, “Tam o zamların olduğu, kıyametin koptuğu doların yükseldiği zaman sahadaydık biz. Sokağa çıktık esnafları geziyoruz. Hiçbir esnaftan en ufak tepki yok” dedi. Esnafın kendilerine iyi ki MHP var dediklerini ifade eden Sancaklı konuşmasının devamında ekonomik sıkıntılara değindi. Ekonomide yaşanan sıkıntı döneminde sokakta olduklarını söyleyen Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin parti grup toplantısında ekonomi ile yaptığı konuşmayı hatırlattı.

“CUMHUR İTTİFAKI HÜKÜMET ORTAKLIĞI DEĞİLDİR”

İttifak konusuna değinen Sancaklı, “Arkadaşlar kurulmuş bir ittifak var. 2023’te de beraber seçime giren bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin ortaklığıdır. Bu bir hükümet ortaklığı değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için kurulmuş, özellikle dış politika, güvenlik, ekonomi alanında Türkiye’yi sıkıntıya sokacak konularda kurulmuş bir ittifaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bu ittifaktan hiçbir şey almıyor. Kurulalı birkaç sene olmasına rağmen ne bir bakanlık aldı ne de her hangi bir yerde genel müdür istediğimiz var. Bizim isteğimiz bu ülkenin insanları rahat yaşasın. Mutlu olsun” diye belirtti.

“MHP YERİ GELDİĞİNDE KABADAYILIĞINI YAPIYOR”

Daha önce bir toplantıda söylediği “Ülkücülerin gezemediği hiçbir sokakta kralını da gezdirmeyiz” sözlerine de açıklık getiren Sancaklı, “Hemen konuyu şeye getirdiler. ‘Sen birilerini tehdit mi ediyorsun, ülkücüler zaten vurducu kırdıcı’ dediler. Kimi tehdit edeceğiz biz? Milliyetçi Hareket Partisi zaten yeri geldiğinde kabadayılığını yapıyor, fedakarlığını yapıyor. Benim anlatmak istediğim ülkücüler her zaman sokakta olacak” dedi.

“148 MİLLETVEKİLİMİZ OLSA HERKES AKLINI BAŞINA TOPLAR”

Konuşmasında konuyu 2023 seçimlerine getiren Sancaklı, “Seçimler yaklaşıyor. 48 tane milletvekilimiz var bizim. Haa bakmayın 48 milletvekilimiz olduğuna bizim özgül ağırlığımız 480’den fazladır ama sayı olarak 48’iz” ifadelerini kullandı. Sancaklı’nın sözleri salonda alkış ile karşılandı. 48 milletvekili ile Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde birçok iş yaptıklarını vurgulayan Sancaklı, “2023 seçimlerinde 48 değil 148 milletvekili olursa Türkiye Büyük Millet Meclisinde MHP’nin Milletvekilleri. Ne olur o zaman? O zaman inanın ülkenin güvenliği de sıkıntıları da hiçbir şeyi olmaz. Dengelenir her şey. Her kes biraz daha aklını başına toplar. Milliyetçi Hareket Partisi her şeyi dengeler” şeklinde konuştu.