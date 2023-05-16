MHP’den Sinan Oğan’a üstü kapalı sert sözler: ‘Onun bunun mahallemize…’

Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:26

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:26

Milliyetçi Hareket Partisi, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı bir kez daha hedefe aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, isim vermeden Oğan'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yönter, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli’dir…Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz…" ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisi’dir.

Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli’dir…Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz… — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) May 16, 2023

Daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız da Sinan Oğan'a yönelik ifadelerde bulunmuştu.

Sinan Oğan'ın 15 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın" paylaşımı alıntılayan Yıldız, şunları söylemişti: "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1 turda biter bu iş Mezar soyguncuları sizi…"



