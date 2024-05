Milletvekilliğinin birinci yılında: Meslektaşlarından Can Atalay'a özgürlük çağrısı

Yayınlanma: 16.05.2024 - 13:06

Güncelleme: 16.05.2024 - 13:06

14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı Davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen ve Yargıtay tarafından hakkındaki hüküm onanan Can Atalay'ın meslektaşları, adliye önünde basın açıklaması düzenledi.

"AYNI HUKUKSUZLUĞU DİLE GETİRMEKTEN AR EDİYORUM"

Basın açıklamasına katılan gazeteci Ayşen Şahin, yaptığı konuşmada, "Adliyedeki bu konuşmaları hepimizin adına Can Atalay yapardı. Can'ın sesi gürdür, adalet duygusu güçlüdür. Bu mikrofon en çok onun eline yakışırdı, mikrofona ihtiyaç bile duymazdı. Ben okuma yazma bilen biri olarak Gezi Davası'nın hukuksuzluğunu anlatmaktan utandım. Ar ediyorum artık aynı hukuksuzluğu dile getirmekten. Ama iktidar senelerdir yaptığını yapıyor. Biz bunu defalarca dile getirirken üzerine yeni bir hukuksuzluk inşa ediyor. Biz Can'ın hukuksuz bir şekilde içeride tutsak olduğunu anlatırken bir de vekilliğinin nasıl usulsüz ve hukuksuz olarak elinden alındığını anlatmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"SATILMIŞLAR BUNUN NASIL BİR ACI OLDUĞUNU BİLMEZLER"

Şahin, konuşmasının devamında, "Can vekilliği elinden alınabilecek biri değil. Eline mazbatasını vermeseniz bile cezaevinden görevini yapmaya devam ediyor. Can'ın bedeni tutsaktır ama fikri tutsak edilebilen bir şey değil. Onu orada tutmanız da 'ibret olsun' diye, bunun farkındayız. İstiyorsunuz ki susalım. Ama bizim için tutsaklık bedenen değildir. Haksızlığa karşı kör, sağır kaldığımızda geceleri bizi uyutmayan yürek ağrısıdır bizim için tutsaklık. Satılmışlar bunun nasıl bir acı olduğunu bilmezler, memleketi sevenlerse bunu çekmek yerine her şeyi göze almayı bilirler. Can bu ülkede vekil diye gösterebileceğiniz en alnı ak isimlerden biridir. Mazbatası olsun ya da olmasın bizim nezdimizde Hatay halkının vekilliğini yapmaya devam etmektedir" dedi.

"HATAY HALKININ İRADESİ TUTSAK"

Basın açıklamasını okuyan Adalet için Hukukçular'dan avukat Duygu Eroğlu, "Can Atalay’ı, Hatay halkı tam bir yıl önce vekil seçti ve kendisi tam bir yıldır tutsak. Hatay Halkının iradesi de tutsak. Hepinizin bildiği gibi Anayasa mahkemesi tam iki kez ihlal kararı vermiş olmasına rağmen Can’ın tutsaklığı hukuka tamamen aykırı şekilde devam ediyor. Can Atalay’ın yoldaşları, arkadaşları, Hatay halkı tam bir yıldır adalet arıyor. Can Atalay’ın tutsaklık süreci bizim en önemli gündemimiz ve özgürlüğüne kavuşana kadar gündemimiz olarak kalacak. Çünkü Can Atalay’ın da gündemi Soma’ydı, Ermenek’ti, Hendek’ti. Yani emekçiler, ezilenler ne zaman ihtiyaç duysa yanındaydı. Soma’da 301 insan can verdi, sorumlular yargılanmadı, adalet yerini bulmadı, katliam üzerinden tam 10 yıl geçti adalet yerini bulmadı ama Can Atalay hukuksuz gerekçelerle cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Can Atalay, Hatay’ın seçilmiş vekilidir, hukuksuzluğa son verin, derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

"CAN ATALAY İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

Avukat Eroğlu açıklamasının devamında, "Can’ın dışarda olması demek; deprem suçlarının araştırılması demek. Can’ın dışarda olması demek; Hatay’da deprem yaralarının sarılması demek. Can’ın dışarda olması demek; her geçen gün iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden emekçilerin hesabının sorulması demektir. İşte bu yüzden adalet istiyoruz. 10 yıl önce Soma’da katledilen madenciler için, onların avukatı Can Atalay için adalet istiyoruz. Depremde katledilen evsiz, yurtsuz kalanlar için adalet istiyoruz. 1 Mayıs meydanı Taksim’in işçilere kapatılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle tutuklanan dostlarımız için adalet istiyoruz. İktidara meydan okuduğu için cezaevinde tutulan siyasetçiler, Gezi tutsakları, Gezi aileleri, tutuklu gazeteciler, avukatlar için adalet istiyoruz" diye konuştu.