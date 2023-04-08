'MİT görevlisiyiz' diyerek dolandırmışlardı: 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 14:12

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 14:12

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde Hacı Hamza Severler adlı 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

15 MİLYON LİRA TOPLADILAR

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Hacı Hamza Severler ile 4 kişinin "Şehit ailelerine, dini derneklere ve arsa-tapu işlerinde bürokratik yardım", "Libya operasyonu için para lazım" diyerek, iş insanları ve esnafın da arasında bulunduğu 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, 4 Nisan günü sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. Hacı Hamza Severler ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.

Şüphelilerin kendilerine 'Komutan' ve 'Müçteba' gibi adlar taktığını, kişilerin duygularını sömürerek dolandırdıkları, örgüt lideri Hacı Hamza Severler'in kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı Hamza Severler ile Levent Kurt tutuklanırken; Orhan S., Zeliha S., ve Murat D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.