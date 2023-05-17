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Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 20:03
Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen bota alınarak kıyıya getirildi.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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