Muğla'da sahte içkiden ölüm şüphesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hasan Rıfat Tumanbay (58) yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuğu olan Hasan Rıfat Tumanbay ile arkadaşı Ahmet Barut B., dün akşam iddiaya göre, sahte içki içti.
Tumanbay'ın sabah fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tumanbay, hayatını kaybetti.
Tumanbay'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
Ahmet Barut B.'nin ise evinde fenalaştığı belirtildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Batur B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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