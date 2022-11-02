İzmir'de 'sahte içki' operasyonu

02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:50

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

'1600 ŞİŞE FOTOKOPİ TAPDK BANDROLLÜ SAHTE İÇKİ'

Karşıyaka, Konak ve Karabağlar ilçelerinde 4 araç, 1 depo ve 1 işyerinde yapılan aramalarda; 1600 şişe fotokopi TAPDK bandrollü sahte içki, 800 litre sahte etil alkol, 1843 taklit etil alkol etiketi, 300 boş etil alkol kolisi ve 115 içki aroması ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.