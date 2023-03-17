Nallıhan Ankara yolunda TIR şarampole devrildi: 1 yaralı

Nallıhan Ankara kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyeti kaybedilen TIR devrildi. Devrilen TIR'da bir kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:04
Nallıhan Ankara yolunda TIR şarampole devrildi: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay önceki gün saat 10.30 sıralarında Nallıhan Ankara kara yolunda Eymir beklemesi mevkiinde meydana geldi.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden 06 CFU 028 plakalı TIR'ın sürücüsü şarampole devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören yurttaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü TIR'dan çıkararak hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ankara kaza TIR

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