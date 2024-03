Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Mahkeme, bozma ilamına direndi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:22

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:24

Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cansız bedeni, 26 Eylül 2010'da Mahmut Emre ile Can Paksoy kardeşlerin İstanbul Beyoğlu'nda dairelerinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmasına ilişkin dava, bugün üçüncü kez görüldü. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bozma ilamından sonra bugün üçüncü kez görülen davaya tutuksuz sanık Can Paksoy ile avukatları katıldı. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun kız kardeşi ile avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya Aile Bakanlığı vekili de katıldı.

"MAHKEME BOZMA İLAMINA DİRENSİN"

Bozma ilamına karşı beyanları alınan sanık avukatları, mahkemenin kararında direnmesini talep etti. Sanık avukatları, müvekkilerinin kaçma şüphesinin bulunmadığını da belirterek hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı ve zorla getirme kararının kaldırılmasını talep etti. Müşteki ailenin avukatları ise mahkemenin bozma ilamına uymasını ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun kız kardeşi, mahkemede söz alarak, sanıkların ablasını tanımadıklarını beyan ettiklerini söyleyerek, bunun doğru olmadığını, ablası ile sanık Can Paksoy ile hakkındaki beraat kararı onanan Mahmut Emre Paksoy'un ortak arkadaşlarının olduğunu kaydetti.

BOZMA İLAMINA DAİR KARAR VERİLMEDEN MÜTALAA İSTENDİ

Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar vermeden önce savcıdan mütalaasını istedi. Sanık avukatları, mahkemenin mütalaadan önce bozma kararına dair bir hüküm kurması gerektiğini hatırlatarak itiraz etti. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyularak, sanık Can Paksoy'un 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi ve tutuklanmasını talep etti.

"KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İÇİN BİR MOTİVASYONUM YOK"

Sanık Can Paksoy, mütalaaya ve Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun kız kardeşinin iddialarına dair beyanda bulunarak, "Ben suçsuzum. Bütün bu mesnetsiz, dayanaksız, saçma sapan iddiların hiçbirini kabul etmiyorum. Hepsi yalan, yanlış. Benim kimseyi öldürmek için bir motivasyonum yok. Ben sana dedim (kız kardeşi kast ederek) kız geldi benle tanıştı, 'Can mısın Cem misin' dedi. Ben Nazlı Sinem'i tanımadığımı söylemişim gibi benim hakkımda yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Mahkemenin direnme kararı vermesini talep ediyorum" dedi.

ÜÇÜNCÜ KEZ BERAAT

Verdiği kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa son sözünü sordu. Sanık Paksoy, "Ben masumum" dedi. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına direnme kararı aldığını belirterek, Can Paksoy'un, üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle üçüncü kez beraatına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına da hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Yapılan yargılama sonucunda Mahmut Emre Paksoy ile Can Paksoy delil yetersizliğinden beraat etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, sanık kardeşler hakkında verilen beraat kararını usulden bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. Bozma ilamından sonra ikinci kez görülen davada Paksoy kardeşler yeniden beraat etti. Nazlı Sinem Erköse'nin ailesinin avukatları, sanıklar hakkında ikinci kez verilen beraat kararına itiraz etti. Dosyayı ikinci kez inceleyen Yargıtay, sanıklardan Mahmut Emre Paksoy hakkındaki beraat kararını onadı. Sanık Can Paksoy hakkında verilen beraat kararının ise esastan bozulmasına karar verdi. Yargıtay ayrıca Can Paksoy hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uyguladı.