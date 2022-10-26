Niğde'de ahır çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Niğde’de hayvanlarına yem verirken ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Telli Dizlek (58) hayatını kaybetti, eşi Hasan Dizlek (70) ise ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Edikli beldesinde Hasan Hüseyin Dizlek’e ait evlerinin yakınındaki kerpiçten yapılan ahır çöktü. Bu sırada hayvanlarına yem vermek için ahırda bulunan Telli Dizlek ile eşi Hasan Dizlek, enkaz altında kaldı.
BİR KİŞİ KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Telli Dizlek’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Hasan Hüseyin Dizlek ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda ahırda bulunan 5 inek de yaralandı.
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