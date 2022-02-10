Niğde'de Kemerhisar beldesinde 20 saattir elektrik yok!
Niğde'nin Kemerhisar beldesine dün gece yarısından beri elektrik verilemiyor. Kemerhisar'da yaşayan yurttaşlar elektriğin gelmesini bekliyor.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik iletim hatları hasar gördü. Bu nedenle ilçeye dün gece yarısından beri elektrik verilemiyor.
Kemerhisarlı yurttaş Zübeyir Turgut, "Kemerhisar'da 20 saattir elektrikler kesik bazı direklerde tellerde sarkmalar var. Bazı direklerde tel kopmaları olabilir. Vatandaş sıkıntı içerisinde. Mum ışığında evlerinde oturuyorlar. Bazı vatandaşlar sobaları ile ısınırken kaloriferli evlerde oturan vatandaşlar sıkıntı içerisinde. İlgililerden Kemerhisar'ın aydınlığa kavuşması için ilgilenmelerini bekliyorum. Önümüzdeki saatlerde, ama yarın ama bu gece inşallah Kemerhisar aydınlığa kavuşur" dedi.
Beldeye yaklaşık 24 saattir elektrik verilemezken, kendisi de Kemerhisar'da yaşayan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem bugün yaptığı açıklamada, "Yetkililerden bir an önce tel arızalarını giderip elektriği vermelerini istiyoruz. Isparta’ya dönmeyelim. Birçok köyde de eminim bu şekildedir. Yetkilerden bir an önce tel hasarlarını giderilmesini elektriğin verilmesini istiyoruz" çağrısı yapmıştı.
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