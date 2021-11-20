Niğdeli otomobil tamircisi: "Periyodik bakım masrafı 500 ise şu anda 1500, yaptıramıyor"

20 Kasım 2021 Cumartesi, 12:49

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Bor ve Altunhisar’de esnafı ziyaret etti. CHP'li Gürer, esnafı ziyareti sırasında Niğdeli otomobil tamircisiyle görüştü. Otomobil tamircisi, “Parçalardaki yüzde 100’den fazla yükselmeyi müşteriye yansıtıyoruz. Bütçesine göre uymak istiyor ama uyamıyor. Yaptıramıyor" dedi.

Gürer’in ziyaret ettiği bir sanayi esnafı şöyle dert yandı:

“Bu kayış, bundan 4 ay önce, 6 ay önce, en fazla 8 ay önce toplamında bunların ikisi 250 liraydı. Ama şu anda 550 lira. Bir tek bununla da kalmıyor. Bütün malzemelerde yüzde 100 bir artış var. Motor yağlarında olsun, yedek parçada olsun. Biz müşteriye bunun hesabını verirken adam diyor ki, ‘Kardeşim ne yaptınız?’ Bizim yapacağımız bir şey yok, diyorum. Piyasadaki olan yükselme, parçalardaki yüzde 100’den fazla yükselmeyi müşteriye yansıtıyoruz. Müşteriye yansıttığımız zaman da adam bizdeki fiyatı araştırıyor. Bütçesine göre uymak istiyor ama uyamıyor. Yaptıramıyor. Parası olmadığı için, parası çıkışmadığı için… Normal periyodik bir arabanın bakımındaki masrafı 500 ise şu anda 1500 liraya çıkıyor. Bizim işçiliğimiz sabit. Kendi işçiliğimizden kısıyoruz.

Siftah etmeyen bile arkadaşlarımız var. Bankaya borçlu olan arkadaşlarımız var. Yani, Allah yardımcımız olsun diyoruz. Ama kimse bir şey alamıyor, stok yapamıyor. Malzeme alamıyor. Aldığın, sattığın malzemeyi tekrar yerine alamıyorsun. Şunu sattın mı, yerine alacaksın aynı paraya… Yani, toptancıya çalışıyorsun. Kar etme şansın yok.

“ARTIK HUZURLU BİR HAYATIMIZ YA DA SOSYAL BİR YAŞANTIMIZ YOK”

En basitinden bir markete gidiyorum, herhangi bir markete, geçen yıl ben 500 liraya mesela… 500 lirayı bulmuyordu işin açığı…

300 liraya, 200 liraya arabamın bagajını dolduruyordum. Geçen gün eşimle alışveriş yaptım, 1 milyar (1000 TL). Yemin ediyorum içinde et de yok. Şimdi markete girmeye korkuyorum. Artık huzurlu bir hayatımız ya da sosyal bir yaşantımız yok. Bitti artık yani. Sigortasından olsun, Bağkur’undan olsun bunlara bir şeyler yapmaları lazım artık.

“VERİLEN DESTEKLER DİŞİNİN KOVUĞUNA GİTMEMİŞ”

Gürer ise şunları söyledi:

“Bizde sizin yanınızdan iktidara duyuruyoruz. Gerçekten esnafımız sıkıntı içerisinde, zor durumda yani. Ben o gün toplantıda da söyledim. Verilen destekler dişinin kovuğuna gitmemiş. Onlar da rahatlamamış”