Ofisinde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Mersin'de Ahmet Matur (48), ofisinde, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen S.Ö.'nün bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarsus ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'deki zirai ilaç bayisinde çalışan Ahmet Matur, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öne sürülen S.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğradı.
Çeşitli yerlerine 8 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Matur, çevredekiler tarafından otomobille Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Matur, ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Matur'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olaydan sonra kaçmaya çalışan S.Ö. ise çevredekilerce yakalandı. Polise teslim edilen S.Ö.'nün işlemleri sürüyor.
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