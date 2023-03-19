Öfkesini evinden çıkardı: Oturduğu daireyi ateşe verip kaçtı

Antalya’da sinir krizi geçiren adam, oturduğu daireyi ateşe verip olay yerinden kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:35
Öfkesini evinden çıkardı: Oturduğu daireyi ateşe verip kaçtı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanda yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple sinirlenen Nihat K. (37) oturduğu daireyi ateşe verdi, ardından olay yerinden kaçtı.

Durumu fark eden apartman sakinleri kendilerini sokağa atarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan Nihat K.’yı bulmak için çalışma başlattı.


Antalya daire Yangın

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