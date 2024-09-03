Oğlu ev yaktı, annesi gözyaşlarıyla yanan evi izledi

Tokat’ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi evindeki yatağını ateşe verdi, annesi yanan evini gözyaşları arasında izledi.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:16
Oğlu ev yaktı, annesi gözyaşlarıyla yanan evi izledi
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Kent merkezi Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde iddiaya göre alkollü olan A. T. Ö. (54) henüz bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe verdi.

Olay esnasında dışarıda olduğu öğrenilen anne S. Ö. mahalle sakinlerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

ANNE YANAN EVİ İZLEDİ

Sinir krizi geçiren S.Ö. kapı önünde oturarak gözyaşları arasında yanan evi izledi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken evi yaktığı iddia edilen A.T. Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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