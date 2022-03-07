Öğrenci servisi TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

07 Mart 2022 Pazartesi, 16:02

Bugün saat 07.30 sıralarında Portakallık Mahallesi'nde sahil yan yolunda bir kaza meydana geldi.

İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkınca ters yönde park halinde duran 53 DM 401 plakalı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan TIR'a çarptı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 14 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan servis hostesi, sürücünün annesi Fatma Bıyık, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

12'si öğrenci 13 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

VELİLER ŞOFÖRÜ ŞİKAYET ETMİŞ

Rize'de park halindeki TIR'a çarpan öğrenci servisinin yaralanan şoförü İsmail Bıyık'ın, hem Valilik'e hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 7 Aralık 2021'de verilen dilekçe ile şikayet edildiği ortaya çıktı.

6 velinin ortak imzasıyla verilen dilekçede, "Ders başlangıç saati 08.30 olmasına karşın 06.50'de öğrencilerimiz alınmaya başlanmakta, 07.20'de okul önüne bırakılmaktadır. 1 saat 10 dakika okulda beklemektedirler. Akşam okulda 15.45'te okuldan çıkmalarına karşın okulun 1 kilometre uzağından 17.40'ta alınmaktadırlar. 2 saat okul dışında soğukta beklemektedirler. Bu süreçte servis, öğrencileri okul önünden değil de 1 kilometre uzaktan aldığından yoğun trafikte karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldığından iki kez trafik kazası ölümle karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesine karşın hiçbir önlem alınmamıştır. Çocukları sabah 1, akşam 2 saat bekletmesine karşın her seferinde onları bir bahane ile azarlamaktadır. Servisin bu şekilde aksamasının sebebi ise öğrenci servisine öğrenci olmayan başka kişileri de kafasına göre alması, başka okullardan ayrıca servis çekip onları bitirdikten sonra bizim çocukları almak için gecikmesinden kaynaklanmaktadır. Aylardır başvurmadığımız kurum kalmadı ancak bu soruna bir çözüm üretilememiştir" denildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şikayet dilekçesi üzerine başlattığı incelemenin sürdüğü belirtildi.

‘BÖYLE BİR SONUCU BEKLİYORDUK’

Kazada yaralanan Elanur Kurt'un annesi Münevver Kurt, servisten şikayetçi olduklarını belirterek, "Okulun yanına getirmeyip, sahilde bırakıyordu. Hatta bir kere de kızıma orada köpek saldırdı. Eşim daha önce servisin hızlı gittiği ile ilgili şikayetlerde bulundu. Mücadeleler verdik ama bir sonuca ulaşamadık. Böyle bir sonucu da bekliyorduk" dedi. Kazadan kısa bir süre önce servisten inen İrem Kurt ise, "Kaza yapan servis sabah bizi alıyor. Oldukça süratli gidiyor. Ben de aynı servisteydim. Kazadan hemen önce inmiştim. Benden sonra da kaza yaptı. Babam kaç kere şikayette bulundu ama bir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.

'KAÇ KERE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYETTE BULUNDUM'

Kazada kızı yaralanan Nurullah Kurt da, "Okul başladıktan 15 gün sonra kızım, bana 'Baba araba çok hızlı gidiyor’ diyordu. Kaç kere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulundum ama bir sonuç olmadı. Yazık, günah değil mi? Çocukları mahvetti. Birkaç servis daha fazladan yapabilmek için çocukları erken alıp, erkenden gidiyor. Çocuğumun dişleri kırılmış, ağzı ve yüzü yaralandı. Bunun sualini kim verecek?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaza anı, mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde; servis minibüsünün bir anda TIR'a çarptığı görülüyor.