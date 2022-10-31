Okul yolunda feci ölüm: 10 yaşındaki Enes'ten acı haber!
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, sabah okula gitmek için yola çıkan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Düldül, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Muğla Marmaris Değirmenyanı mevkiinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu’nda okuyan 10 yaşındaki Enes Düldül, sabah okula gitmek üzere evden ayrıldı. Değirmenyanı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes’e, A.B. (52) yönetimindeki 48 FZ 659 plakalı kamyonet çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük Enes’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü A.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
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