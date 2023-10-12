Okuldan sonra eve dönmedi... 16 yaşındaki Ceren aranıyor!

Çukurova'da dün okuldan çıktıktan sonra eve dönmeyen 16 yaşındaki Ceren Nur Çelikten'den dünden beri haber alınamıyor. Polis, Ceren Nur Çelikten'in bulunması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:43
Okuldan sonra eve dönmedi... 16 yaşındaki Ceren aranıyor!
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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan Ceren Nur Çelikten (16), dün saat 18.00’de okuldan çıktıktan sonra aynı mahalledeki evlerine dönmedi.

Kızlarının hayatından endişe eden aile, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin Çelikten’i arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


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