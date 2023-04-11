Öldürmek için balkona tırmandı, duruşmada ’pişmanım’ dedi

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:51

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:52

Geçen yıl şubat ayında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta iddiaya göre, eski nişanlısı Makbule M.’nin (32) evine giden Sefa Candan, (28) evde Beyazıt Bestami Ay (23) ve kardeşi M.A. (24) ile karşılaştı.

KURTARILAMADI

Sefa Candan yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay olay yerinde kanlar içinde yerde kalırken, M. A. olay yerinden yaralı şekilde kaçtı.

Kavgada ağır yaralanan Beyazıt Bestami Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANKARA’YA KAÇMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan Sefa Candan’ı yakalamak için başlattığı çalışmalarda kamera kayıtlarını inceleyerek Candan’ın olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Ankara’ya gittiği belirlenen Sefa Candan, ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı.

Sefa Candan ile olaya karıştığı belirlenen arkadaşları T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) gözaltına alındı. Şahıslardan katil zanlısı Sefa Candan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

“BİR ARKADAŞIYLA ALKOLLÜ MEKANDA EĞLENDİĞİNİ GÖRDÜM”

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten adam öldürmek, suçluyu kayırma” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sefa Candan, o gün yaşananları anlattı.

Candan, savunmasında bıçağı kendisini savunmak için savurduğunu belirterek, “Makbule ile 2021 yılının 1 Nisan’ında nişanlandık. Makbule yeni boşandığı için belediye nikahımızı kıymadı. Olaydan 18 gün önce 6 Şubat’ta düğünümüz olacaktı ama düğünü Haziran ayına erteledik. Sık sık Makbule ile tartışıyorduk. Olay günü Sakarya’daydım. Makbule’nin sosyal medya hesabında bir arkadaşıyla alkollü mekanda eğlendiğini gördüm. Ben de alkollüydüm. Endişelenerek Bolu’ya döndüm. Makbule ile birlikte yaşıyorduk. Telefonlarıma cevap vermeyince evine gittim. Zile bastım ama kimse açmadı” dedi.

“MAĞDURUN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM”

Daha sonra evden ayrılacağını ancak bir erkek sesi duyduğunu ifade eden Sefa Candan, “Tam gidecekken evden bir erkek sesi duydum. 1. katta oturduğumuz için balkondan eve tırmandım. Yatak odasının ışığı yanıyordu ve içeride bir erkek vardı. Benim yatak odamda ne işin var diyerek kavga ettik. Onunla kavga ederken tanımadığım başka bir erkek şahıs arkadan bana saldırdı. İkisi birlikte beni darp etmeye başladı. Beni mutfağa kadar getirdiler. Mutfak tezgahındaki bıçağı kendimi savunmak için aldım. Şahıslar korkarak kaçtılar, ben de arkalarından gittim. Bina kapısında yüz yüze geldik. Tekrar kavga ettik. Ben bıçağı kendimi savunmak için salladım. Şahıslar gidince bende T.B.’nin evine gittim. Sonra birlikte Ankara’ya gittik. Ben evden çıktığımda şahıslar ayaktaydı. Bestami’nin öldüğünü sonradan öğrendim. Çok pişmanım. Mağdurun ailesinden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİNİN NİŞANLI OLDUĞUNU VE EVLENMEK ÜZERE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan ve olayda yaralanan, öldürülen Beyazıt Bestami Ay’ın ağabeyi olan Muhammet Ay, şöyle konuştu:

“Makbule benim eski sevgilim olur. Kendisiyle bir müddet sevgili olduk. Ama ben kendisinin nişanlı olduğunu ve evlenmek üzere olduğunu bilmiyordum. Sefa isimli şahsı da tanımam. Olay akşamı bizde eğlencedeydik. Geç vakit olduğu için evimizde uzak olduğu için kardeşimle ben Makbule’nin evinde kalmaya karar verdik. Gecenin bir vakti, kapı çaldı ve küfür ile tehditler yağdırmaya, hatta bizi öldüreceğine dair sözler söyledi.

Ardından balkondan eve birisi girdi. Yatak odasında bulunan parfüm şişesiyle bana ve kardeşime saldırdı. Mutfaktan ekmek bıçağını alarak bizi bıçaklamaya başladı. Bende kalbimden ve kollarımdan bıçaklandım. Kardeşim daha çok bıçak darbesi aldı. Olay sonrası sanık kaçıp gitti. Kardeşim ise kan kaybından hastanede hayatını kaybetti. Kendisinden şikayetçiyim."

“’BENİM ADIMI KİRLETTİN’ MESAJI ATARAK KÜFÜRLER DE YAZDI”

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tanık olarak katılan ve olaylara neden olan kadın Makbule M., olayda yaralanan kişinin eski sevgilisi olduğunu, sanık katilin ise eski nişanlısı olduğunu belirterek, şu sözleri kullandı:

“Sefa’yı çocukluktan beri tanırım. 2022 yılında nişanlandık. Bu nişan aile arası oldu ve sonra anlaşamadık ayrıldık. Muhammet ise kısa süreli sevgili olduğum birisiydi. Biz Sefa ile nişanlandıktan sonra evi ortak olarak kullanmaya başladık. Biz o gece Muhammet ve ağabeyi, birde ortak arkadaş ile eğlence merkezinde eğlenirken bizim fotoğrafımızı çekip Sefa’ya göndermiş.

Ardından, telefonuma; ‘Benim adımı kirlettin’ mesajı atarak küfürler de yazdı. Sonra eve gittik. Kapı çaldı bende hemen polisi aradım. Balkondan girerek parfüm şişesi ile saldırmaya başladı. Bestami ile Muhammet’e kaçmalarını söyledim. Daha önceden Sefa bana benden ayrılmak isteğini, hatta ihanet ettiğimi söyleyip evlenmek istemediğini, özgürlüğünü yaşayacağını da söylemişti. Böyle bir olayın yaşanması beni çok üzdü."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, düğün salonundan 2022 yılı haziran ayında gün alınıp alınmadığını tespit edilmesi, mesaj kayıtlarının dosyaya sunulması için süre verilmesine ve mahkemeye gelmeyen tanıkların yakalama kararıyla getirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.