Ordu’da aranması bulunan 12 şahıs yakalandı
Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 12 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 25 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.
Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 12 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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