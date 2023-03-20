Ordu'da denizde erkek cesedi bulundu
Ordu’da sahilde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. İncelemeler sonucu şahsın Gökhan Güleç (45) isimli bir yurttaş olduğu öğrenildi.
Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde yurttaşlar; deniz kenarında kıyıya vurmak üzere olan bir şey olduğunu, insan olabileceğine dair ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde bir erkek cesedi olduğunu belirleyip, cesedi kıyıya çekti.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından şahsın Gökhan Güleç (45) isimli bir yurttaş olduğu belirlendi.
2 ÇOCUK BABASIYMIŞ
Yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi olay yerinden kaldırılarak, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
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