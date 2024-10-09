Ordu’da 'uyuşturucu' operasyonlarında 5 tutuklama

Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:09

Güncelleme: 09.10.2024 - 10:10

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda yapılan aramalarda 74.75 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 5 gram sentetik kannobinoid, 31 adet sentetik ecza, 36 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5’i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 20 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.